Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 21:26

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла были среди тем его переговоров в Иерусалиме с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Встретился с моим российским коллегой Николаем Патрушевым в Иерусалиме

сегодня. Мы и наши команды обсуждали Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы", - написал Болтон на своей странице в Twitter.

"С нетерпением ожидаю завтра историческую трехстороннюю встречу с нашим

израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, посвященную региональной безопасности на Ближнем Востоке", - добавил Болтон.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху начал двухдневный визит в Иерусалим.

Основной темой этих встреч Израиль, РФ и США называют ситуацию в Сирии, где израильтян больше всего беспокоит военное присутствие Ирана.

1аю ар

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