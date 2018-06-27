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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 15:27 27.06.2018 - 15:27

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения между США и Россией и возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находятся в центре внимания переговоров, которые проводит в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщила в среду в Твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Посланник Болтон встречается с президентом Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения отношений между США и Россией, а также возможности для встречи президентов (двух стран)", - написала она.

В Москве и Вашингтоне не отрицают, что Дж.Болтон приехал в российскую столицу, чтобы обсудить возможность встречи президентов России и США. Российская сторона не подтверждала и не опровергала вероятность проведения такого саммита в середине июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вся информация будет объявлена, как только стороны будут к этому готовы.

В среду утром Д.Песков заявил, что российская сторона намерена использовать встречу с Дж.Болтоном, чтобы восполнить недостаток двусторонних контактов и обменяться мнениями по ключевым международным проблемам.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что РФ и США "не могут похвастаться интенсивностью двусторонних контактов, тем более на высоком уровне" и добавил, что на переговорах с Дж.Болтоном будет обсуждаться "печальное состояние", в котором пребывают двусторонние отношения.

1ар ан

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