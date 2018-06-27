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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 21:10 27.06.2018 - 21:10

*** В Вашингтоне не ожидают конкретных результатов от встречи Трампа и Путина, но не исключает таковых

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассчитывает, что вмешательство РФ в выборы в США будет предметом переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я думаю, что этот вопрос будет подниматься между президентами", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он добавил, что сегодня эта тема была затронута на его встрече с президентом РФ.

По его словам, в Вашингтоне не ждут конкретных результатов от встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, важен сам факт переговоров на высшем уровне.

"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, так как очень долгое время прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран", - сказал Дж.Болтон.

При этом Дж.Болтон не исключил, что по итогам саммита лидеров США и России все-таки могут быть достигнуты конкретные договоренности. "Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным, я также не исключаю, что по его итогам могут быть достигнуты конкретные результаты", - сказал он.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой поднимет все острые вопросы, существующие в отношениях между двумя странами, в частности ситуацию с Крымом, расследование катастрофы малазийского "Боинга", возможное вмешательство РФ в американские выборы и обстановку в Сирии, а также вопрос о возвращении России в G7.

"Есть масса вопросов, которые необходимо обсудить", - добавил он.

Он добавил, что встреча президентов "может проходить один-на-один или в расширенном формате". "Какие бы решения они не приняли, мы будем их прорабатывать дальше", - подчеркнул Дж.Болтон.

По словам Дж.Болтона, президент США Дональд Трамп считает, что встреча с лидером РФ Владимиром Путиным пойдет на пользу не только США и РФ, но и поможет укрепить мир во всем мире, несмотря на политический шум, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Существует достаточно большое количество политического шума вокруг этой предполагаемой встречи. Критики президента говорят о том, что есть определенные проблемы с организацией этой встречи", - сказал Дж.Болтон.

"Президент Трамп считает, что такая личная прямая встреча в верхах пойдет на пользу как Соединенным Штатам Америки, так и Российской Федерации, и будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире", - отметил он.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждались ли в ходе его встреч в Москве вопросы контроля над вооружениями, в том числе касающиеся договоров СНВ и РСМД, и ожидают ли в Вашингтоне принятия на саммите конкретных решений по существующим проблемам в этой области.

"Мы сегодня обсуждали многие из этих вопросов, но мы их обсуждали в общем, готовясь к встрече на высшем уровне. Президенты на личной встрече будут обсуждать те темы, которые они считают наиболее важными для себя", - пояснил Дж.Болтон.

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