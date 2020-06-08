Этот контент был опубликован 8 июня 2020 г. 3:13

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует опубликовать свои откровенные мемуары о пребывании в администрации Дональда Трампа в конце июня, сообщает The Washington Post.

Источники издания, знакомые с планами Болтона, заявили, что книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" будет опубликована 23 июня. А сам бывший чиновник администрации Трампа даст интервью перед ее выходом.

Президент Трамп пытался заблокировать публикацию мемуаров Болтона до тех пор, пока не покинет свой пост.

Между тем, Болтон планирует выпустить книгу даже без одобрения Белого дома, поскольку считает, что в тексте нет никакой секретной информации.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции