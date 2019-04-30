Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 21:05

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Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия вместе с Кубой оказывают серьезную поддержку для сохранения власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро на фоне протестов, возглавляемых оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, сказал во вторник журналистам советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы осуждаем иностранное вмешательство Кубы и России в поддержку Мадуро, который лишает народ Венесуэлы контроля над правительством", - заявил Дж.Болтон.

"Мы ожидаем, что русские не будут вмешиваться в (дела) Венесуэлы", - отметил он.

Венесуэльская оппозиция ранее во вторник распространила в соцсетях видео, записанное на базе ВВС Карлота, на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая оппозиционер запланировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н.Мадуро.

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