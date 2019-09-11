Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 11:15

Дубай. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Попытки Джона Болтона положить конец Исламской республике потерпели неудачу и привели его к отставке с поста советника президента по нацбезопасности, сообщило в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на главу администрации президента Ирана Махмуда Ваези.

"Его военная политика и дестабилизирующее вмешательство означали, что его недолгое пребывание в должности советника президента по национальной безопасности не увенчалось какими-либо результатами и оставила его (Болтона - ИФ) на грани полного провала, - заявил Ваези. - Вот что привело к его увольнению из Белого дома".

Ранее представитель правительства Ирана Али Рабийе заявил, что, сняв с поста советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

Накануне Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в твиттере.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, которые выдвигал Болтон. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!