Дубай. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Попытки Джона Болтона положить конец Исламской республике потерпели неудачу и привели его к отставке с поста советника президента по нацбезопасности, сообщило в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на главу администрации президента Ирана Махмуда Ваези.
"Его военная политика и дестабилизирующее вмешательство означали, что его недолгое пребывание в должности советника президента по национальной безопасности не увенчалось какими-либо результатами и оставила его (Болтона - ИФ) на грани полного провала, - заявил Ваези. - Вот что привело к его увольнению из Белого дома".
Ранее представитель правительства Ирана Али Рабийе заявил, что, сняв с поста советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.
Накануне Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в твиттере.
Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, которые выдвигал Болтон. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.
Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
1ви ар