Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 9:50 23.10.2018 - 09:50

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США планируют проводить дальнейшие дискуссии по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл".

По его словам, администрация США намерена "проводить много консультаций с союзниками в Европе и Азии, и, конечно, у нас будут еще дискуссии с Россией".

Дж.Болтон рассказал изданию, что США не согласны с тем, что Россия не нарушает ДРСМД.

"Как заставить их исполнять договор, который, как они говорят, они не нарушают? Я не знаю. Они не считают, что они его нарушают. Мы с этим совершенно не согласны. Но это признак того, что они не планируют менять свое поведение", - сказал Дж.Болтон.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

Дж.Болтон, активный критик ДРСМД, заявил, что в понедельник у него с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым состоялась "обширная дискуссия о том, что сказал президент".

Вашингтон еще не направлял официальное уведомление Москве о намерении выйти из договора, условия которого требуют, чтобы сторона-инициатор направила другой стороне уведомление за полгода до выхода.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

1мм во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер