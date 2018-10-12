Болтон посетит 20 октября РФ, Азербайджан, Армению и Грузию, где планирует обсудить вопросы безопасности
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Вашингтон/Ереван. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках поездки в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию намерен обсудить вопросы безопасности.
"20 октября я совершу визиты в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности", - написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Twitter.
Ранее о планируемом визите Дж.Болтона сообщил армянский политолог Сурен Саркисян.
"Уже могу открыто сообщить, что Дж.Болтон через две недели посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию. Для Армении это исключительная возможность для уточнения повестки отношений. Армянская сторона может решить через Болтона серьезнейшие вопросы. Это исключительный шанс, когда недосягаемое становится досягаемым", - написал С.Саркисян на своей странице в Facebook.
пч
Интерфакс