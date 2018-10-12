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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 8:12 12.10.2018 - 08:12

Вашингтон/Ереван. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках поездки в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию намерен обсудить вопросы безопасности.

"20 октября я совершу визиты в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности", - написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Twitter.

Ранее о планируемом визите Дж.Болтона сообщил армянский политолог Сурен Саркисян.

"Уже могу открыто сообщить, что Дж.Болтон через две недели посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию. Для Армении это исключительная возможность для уточнения повестки отношений. Армянская сторона может решить через Болтона серьезнейшие вопросы. Это исключительный шанс, когда недосягаемое становится досягаемым", - написал С.Саркисян на своей странице в Facebook.

пч

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