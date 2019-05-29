Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 8:33

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон убежден, что Иран, скорее всего, несет ответственность за нападения на танкеры у берегов ОАЭ, сообщают американские СМИ.

В ходе пресс-конференции в Абу-Даби он отметил, что атаки на суда были "почти наверняка совершены с помощью морских мин из Ирана".

Болтон в настоящее время находится с визитом в ОАЭ. Ранее советник президента США написал в твиттере, что прибыл в эту страну для "обсуждения важных и актуальных вопросов региональной безопасности".

В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих судов и военных кораблей в регионе.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!