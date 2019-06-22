Этот контент был опубликован 22 июня 2019 г. 16:31

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Израиль на переговоры с премьером Биньямином Нетаньяху, председателем Совета национальной безопасности Израиля Мейром Бен-Шабатом и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"Приятно вновь приехать в Израиль. С нетерпением ждем завтрашней встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху и моими коллегами из Израиля и России Мейром Бен-Шаббатом и Николаем Патрушевым для обсуждения вопросов региональной безопасности", - написал Болтон в субботу в твиттере.

Ранее сообщалось, что 24-25 июня в Израиле состоится встреча Патрушева, Болтона и Меира Бен-Шабата. По словам Патрушева, главной темой встречи станет Сирия.

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