Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 20:56

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для обсуждения с лидерами страны вопросов безопасности на Ближнем Востоке

"Только что приземлился в ОАЭ. С нетерпением жду завтрашней встречи с нашими союзниками из Эмиратов для обсуждения важных и актуальных вопросов региональной безопасности", - написал Болтон в Twitter.

Ранее во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер отправился в поездку по странам Северной Африки и Ближнего Востока, чтобы получить поддержку для плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

По данным AP, Кушнер находится в Марокко в сопровождении спецпосланника президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсона Гринблатта и американского спецпредставителя по Ирану Брайана Хука.

Отмечается, что позднее на этой неделе делегация, возглавляемая Кушнером, направится в Иорданию и Израиль.

1кю ар

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