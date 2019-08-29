Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 8:02

Минск. 29 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа, заявили в посольстве США в Белоруссии.

"Болтон встретится с президентом Лукашенко (Александром Лукашенко) и министром иностранных дел Макеем (Владимиром Макеем), чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в сообщении посольства.

В понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил об ожидаемом визите в Минск советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в 21-м веке, отмечает журнал.

Мк де

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