Минск. 29 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа, заявили в посольстве США в Белоруссии.
"Болтон встретится с президентом Лукашенко (Александром Лукашенко) и министром иностранных дел Макеем (Владимиром Макеем), чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в сообщении посольства.
В понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил об ожидаемом визите в Минск советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в 21-м веке, отмечает журнал.
Мк де