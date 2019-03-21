Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 19:50

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступил с призывом к физическим и юридическим лицам обратить внимание на то, чтобы в их практике отсутствовали возможные нарушения санкционного режима в отношении КНДР.

"Минфин США сегодня предпринял важные шаги. В рамках морского судоходства должно приниматься больше усилий для того, чтобы остановить незаконные действия, связанные с Северной Кореей", - написал Дж.Болтон в Twitter.

"Всем (компаниям и физическим лицам - ИФ) необходимо обратить на это внимание и на собственные действия, чтобы удостовериться, что они не замешаны в уклонении от санкционного режима против КНДР", - подчеркнул советник.

Ранее в четверг стало известно, что минфин США внес российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении Северной Кореи. Всего в списках нарушителей фигурируют более 60 судов, в четверг к ним добавили еще 18 наименований из ряда стран, в том числе из Сингапура, Панамы, Сьерра-Леоне, Того и других стран.

Кроме того, минфин США ввел санкции в отношении двух судоходных компаний из Китая - Dalian Haibo Inernational и Liaoning Danxing International.

1тэ ар

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