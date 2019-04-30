Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 21:15

***Он пообещал в этом случае снять с них из санкции

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон во вторник призвал сподвижников президента Венесуэлы Николаса Мадуро "использовать последний шанс и принять амнистию от временного президента Хуана Гуайдо".

Он в частности обратился к главе минобороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу, председателю высшего трибунала юстиции Майкелю Морено и командующему президентской гвардией Ивану Эрнандесу.

"В.Падрино, М.Морено, И.Эрнандес, ваше время заканчивается. Это ваш последний шанс. Примите амнистию от временного президента Хуана Гуайдо, защитите конституцию и отстраните Мадуро. Мы исключим вас из санкционного списка. Останетесь с Мадуро, вы пойдете ко дну вместе с этим кораблем", - написал Дж.Болтон у себя в Twitter.

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