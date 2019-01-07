Болтон проведет в Анкаре переговоры по Сирии

Этот контент был опубликован 7 января 2019 г. 13:41

Стамбул. 7 января. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в понедельник в Анкару на переговоры по Сирии, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

Визит продлится два дня и будет посвящен не только ситуации в Сирии, в частности, в районе Манбиджа, и отношениям между двумя странами. Также стороны обсудят сделку на поставку Турции ЗРК Patriot.

Дж. Болтона сопровождают председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, который проведет переговоры с турецкими военными, и спецпредставитель госдепа США по Сирии Джим Джеффри, который будет общаться с представителями сирийской оппозиции.

Ранее Дж.Болтон провел переговоры в Израиле.

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