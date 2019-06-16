Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 22:43

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что в пятницу провел встречу с Элизабет Уилан - сестрой Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже.

"В пятницу была продуктивная встреча с Элизабет Уилан по поводу того, как поддержать ее брата Пола, находящегося в заключении в России. Россия не предоставила каких-либо доказательств правонарушений (Пола Уилана - ИФ)", - написано на странице Болтона в Twitter.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Лефортовский суд 29 декабря санкционировал арест гражданина США.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

1аю тг

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