Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 4:16

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил Дональду Трампу о запусках ракет малой дальности, которые, по данным южнокорейских военных, произвела КНДР, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

В свою очередь, представитель Пентагона заявил телеканалу, что они "знают о сообщениях и продолжают следить за ситуацией".

Ранее агентство агетнтство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщило, что Северная Корея в субботу произвела пуски нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Согласно данным JCS, ракеты преодолели расстояние от 70 до 100км.

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