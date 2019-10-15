Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 8:41

*** Болтон называл Джулиани "ручной гранатой, которая рано или поздно взорвет всех вокруг"

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в свое время советовал его экс-советнице Фионе Хилл предупредить юристов Белого дома о делах его адвоката Рудольфа Джулиани на Украине, пишет газета The New York Times.

По данным издания, которое ссылается на свидетельские показания в конгрессе Хилл, которая в то время являлась старшим советником Трампа по России и Евразии, Болтон заявлял ей, что Джулиани был вовлечен в деятельность, целью которой было заставить Украину начать расследование в отношении демократов. Он указывал ей на необходимость уведомить об этом юристов Белого дома.

Кроме того, в ходе одной из бесед с Хилл Болтон называл Джулиани "ручной гранатой, которая рано или поздно взорвет всех вокруг". Также он говорил, что не желает быть причастным к делам Джулиани на Украине.

Хилл выступала на слушаниях перед членами трех комитетов палаты представителей США накануне в течение 10 часов. Она давала показания за закрытыми дверями.

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