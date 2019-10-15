Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 9:32

*** Болтон называл Джулиани "ручной гранатой, которая рано или поздно взорвет всех вокруг"

(расширенная версия)

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в свое время советовал его экс-советнице Фионе Хилл предупредить юристов Белого дома о делах его адвоката Рудольфа Джулиани на Украине, пишет газета The New York Times.

По данным издания, которое ссылается на свидетельские показания в конгрессе Хилл, которая в то время являлась старшим советником Трампа по России и Евразии, Болтон заявлял ей, что Джулиани был вовлечен в деятельность, целью которой было заставить Украину начать расследование в отношении демократов. Он указывал ей на необходимость уведомить об этом юристов Белого дома.

По данным издания, Болтон пришел к выводу, что Джулиани причастен к так называемой кампании давления, после разговора с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом.

Кроме того, в ходе одной из бесед с Хилл Болтон называл Джулиани "ручной гранатой, которая рано или поздно взорвет всех вокруг". Также он говорил, что не желает быть причастным к делам Джулиани на Украине.

"Я не причастен ни к какой сомнительной сделке, которую затеяли Руди и (и.о главы аппарата Белого дома Мика) Малвени", - говорил Болтон, согласно информации двух источников газеты, знакомых с ходом слушаний с участием Хилл.

Хилл выступала на слушаниях перед членами трех комитетов палаты представителей США накануне в течение 10 часов. Она давала показания за закрытыми дверями.

Хилл покинула администрацию Трампа незадолго до телефонного разговора президента США с лидером Украины Владимиром Зеленским, вокруг которого в США разгорелся скандал.

Гордон Сондланд - постпред США при Европейском Союзе должен появиться в четверг. Сондланд выступит перед несколькими комитетами палаты представителей США: по иностранным делам, по разведке и по надзору. Он должен был дать показания еще на этой неделе, но Госдепартамент США запретил ему это делать. После этого демократы направили повестку, которая вынуждает Сондланда юридически дать показания.

Они также требовали рабочие документы Сондланда, которые Госдепартамент США также запретил предъявлять. В заявлении его адвокатов отмечается, что он не может самостоятельно контролировать эти документы, поскольку у Госдепартамента есть исключительные полномочия составлять такие документы. Однако, "постпред Сондланд выражает надежду, что с комитетами перед запланированными слушаниями поделятся этими документами".

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!