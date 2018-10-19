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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 20:25 19.10.2018 - 20:25

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон призывает к выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает в пятницу газета "Гардиан" со ссылкой на источники.

Такую инициативу Дж.Болтон продвигает несмотря на противостояние этой идее как внутри администрации президента США Дональда Трампа, так и среди союзников США, отмечает газета.

Дж.Болтон представил рекомендацию о выходе из ДРСМД, пишет газета.

Для того, чтобы США вышли из договора, отмечает газета, требуется согласие администрации президента США. Кроме того, противники выхода есть в госдепартаменте и в Пентагоне.

На понедельник в Белом доме была запланирована встреча по вопросу выхода из договора, но она была отложена, отмечает газета.

Бывшие американские должностные лица рассказали "Гардиан", что Дж.Болтон также блокирует переговоры по продлению СНВ-III.

"Договор должен истечь в 2021 году, и Москва показывала интерес к его продлению, однако Болтон выступает против возобновления диалога по стратегической стабильности для обсуждения будущего контроля за оружием между двумя странами", - пишет газета.

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