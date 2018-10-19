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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 20:54 19.10.2018 - 20:54

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон призывает к выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сообщает в пятницу газета "Гардиан" со ссылкой на источники.

Такую инициативу Дж.Болтон продвигает несмотря на противостояние этой идее как внутри администрации президента США Дональда Трампа, так и среди союзников США, отмечает газета.

Дж.Болтон представил рекомендацию о выходе из ДРСМД, пишет газета.

Для того, чтобы США вышли из договора, отмечает газета, требуется согласие администрации президента США. Кроме того, противники выхода есть в госдепартаменте и в Пентагоне.

На понедельник в Белом доме была запланирована встреча по вопросу выхода из договора, но она была отложена, отмечает газета.

Бывшие американские должностные лица рассказали "Гардиан", что Дж.Болтон также блокирует переговоры по продлению СНВ-III.

"Договор должен истечь в 2021 году, и Москва показывала интерес к его продлению, однако Болтон выступает против возобновления диалога по стратегической стабильности для обсуждения будущего контроля за оружием между двумя странами", - пишет газета.

США на этой неделе рассказали своим европейским союзникам о предложениях Дж.Болтона в попытке оценить их реакцию, отмечает газета. Такое сообщение обеспокоило Великобританию, которая рассматривает РСМД "как важную опору в контроле за оружием", пишет газета.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Дж.Болтон посетит Москву 22-23 октября и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовит возможную встречу Дж.Болтона с президентом России Владимиром Путиным.

Договор РСМД был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Он запрещает обеим сторонам производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км. США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении положений договора.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.

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