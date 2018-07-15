Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 16:25 15.07.2018 - 16:25

Вашингтон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что сомневается в возможности выдачи Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских спецслужб, которым в США предъявлены обвинения в хакерских атаках.

"Это достаточно глупо со стороны Д.Трампа требовать то, что он не может получить законным путем", - сказал Дж.Болтон в интервью американскому телеканалу Эй-Би-Си.

"У России есть своя позиция, ее можно принимать либо нет: их конституция запрещает выдачу российских граждан", - добавил советник.

Вместе с тем Дж.Болтон отметил, что ситуация с 12 российскими гражданами является "очень серьезной проблемой", она укрепляет позиции Д.Трампа на грядущей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

"Я бы даже сказал, что это усиливает его позицию. Думаю, президент США может указать на это за столом переговоров и заявить, что это серьезный вопрос", - сказал Дж.Болтон.

Д.Трамп ранее в воскресенье заявил, что может поднять вопрос о выдаче Вашингтону 12 предполагаемых сотрудников разведслужб РФ, которых обвиняют в хакерских атаках.

В настоящее время между США и России нет соглашений по вопросу экстрадиции.

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти Соединенных Штатов предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

1тэ вш

Neuer Inhalt Horizontal Line