Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 18:19

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник заявил, что сам предложил подать в отставку в беседе с Дональдом Трампом.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в Twitter.

Это заявление противоречит словам американского лидера. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что он сам попросил Болтона уйти в отставку.

"Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

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