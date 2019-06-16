Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 16:52

(Обновленная и расширенная версия, новая редакция первого абзаца, добавлена справочная информация)

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне утверждают, что Москва и Каракас в мае подписали новый оборонный контракт.

"Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - сообщил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в воскресенье в твиттере.

"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.

Он не уточнил детали контракта, который упомянул в своем сообщении.

В Москве заявление Болтона пока не комментируют.

Россия поддерживает президента Венесуэлы Мадуро.

В июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия продолжает поставки вооружения в Венесуэлу. "В части поставок вооружений в Венесуэлу - мы продолжаем это делать", - сказал он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Россия и Венесуэла могут подписать новые оружейные контракты, сказал он. "Если стабилизируется ситуация - наверняка будут заказы. Потребность у них есть", - сказал он журналистам.

По словам Чемезова, в 2020 году Россия завершит создание в Венесуэле центра по обслуживанию вертолетной техники. Кроме того, по его словам, Россия завершит строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, хотя этому мешают США.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

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