Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 0:20

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

"Сегодня мы встречались с представителем Волкером (Курт Волкер, представитель США по Украине - ИФ) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе - ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", - написал Болтон в своем Twitter.

Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась" этим вопросом.

21 апреля на Украине состоялись президентские выборы, по итогам которых Петр Порошенко проиграл, а избранным президентом стал Владимир Зеленский.

1вз ад

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