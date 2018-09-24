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Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике решение России разместить в Сирии ЗРС С-300, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Дж.Болтона, для России это станет "крупной ошибкой".

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Интерфакс