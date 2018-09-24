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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:43 24.09.2018 - 17:43

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике решение России разместить в Сирии ЗРК С-300, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Дж.Болтона, для России это станет "крупной ошибкой".

Он добавил, что этот шаг приведет "к значительной эскалации" напряженности в регионе.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным ЗРК С-300.

"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал С.Шойгу.

Он отметил, что обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

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