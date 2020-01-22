Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 8:17

*** Случаи заболевания в стране пока не зафиксированы

*** Женская сборная Австралии по футболу готовится поехать в Ухань, откуда пришло новое заболевание

Лондон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил граждан страны, что система здравоохранения страны подготовлена к вероятному приходу нового типа коронавируса, унесшего жизни нескольких человек в Китае, сообщает газета The Australian.

"У нас лучшая система здравоохранения в мире, и мы готовы к этой ситуации. Жителям Австралии стоит быть начеку, но им не стоит бить тревогу", - заявил Скотт Моррисон.

Моррисон сообщил, что каждый рейс из Уханя теперь встречают медицинские работники, которые проверяют состояние пассажиров. Из Уханя в Сидней прибывает по три рейса еженедельно, всего в шесть австралийских городов каждую неделю прилетает 219 самолетов из Китая.

Главный советник министерства здравоохранения Австралии во вторник официально уведомил парламент о "потенциально пандемическом человеческом коронавирусе". Это уведомление дает право пограничным силам Австралии изолировать людей, прибывших в аэропорты, если у них есть симптомы вируса.

Пока информации о заболевших новым типом коронавируса в Австралии нет. Во вторник сообщалось, что мужчину проверяют на наличие вируса после того, как он побывал в гостях у родственника в Ухане и вернулся в Австралию с признаками респираторного заболевания. В среду стало известно, что коронавируса у мужчины нет.

Женская сборная Австралии по футболу готовится на следующей неделе поехать на Олимпийский отборочный турнир в Ухань, ставший эпицентром распространения нового типа коронавируса, сообщают австралийские СМИ.

Тренер сборной Анте Миличич заявил, что футбольная федерация Австралии внимательно следит за событиями в Китае, а со спортсменами перед поездкой в Ухань поговорит врач, который расскажет о необходимых мерах безопасности.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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