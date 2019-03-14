Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 17:00

Дубай. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Многочисленная группа боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) и членов их семей решила сдаться Отрядам Сирийских демократических сил (СДС) после их наступления в Багузе, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя СДС Мустафы Бали, "большое число" боевиков ИГ и их родственников в четверг "начали сдаваться" после предпринятого ранее на этой неделе курдскими отрядами активного наступления по всем фронтам на Багуз - последний оплот террористов в Сирии.

При этом о точном числе террористов, которые решили сдаться, не сообщается.

В понедельник СДС с разных направлений вели обстрел поселения, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

Багуз находится близ границы с Ираком. Находящиеся в окружении террористы отказались сложить оружие. СДС ведут наступление на оплот ИГ.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в участии в ИГ, задерживали.

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