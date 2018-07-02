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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 8:43 02.07.2018 - 08:43

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Наибольшее число журналистов в текущем 2018 году было убито на территории Афганистана, сообщает международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), базирующаяся в Нью-Йорке.

Согласно последним данным организации, из 33 журналистов, погибших в нынешнем году в мире, 10 приходится на Афганистан. В Сирии погибли пять представителей СМИ, в США - четыре, в Индии - три.

По два погибших журналиста приходятся за этот период на Колумбию, Израиль и палестинские территории, Мексику, Йемен, по одному представителю СМИ были убиты в Бразилии, Никарагуа и Словакии.

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