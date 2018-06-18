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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 15:05 18.06.2018 - 15:05

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Самое высокое количество запросов на предоставление статуса беженца в 2017 году среди стран ЕС было подано в Германии, свидетельствуют данные доклада агентства ЕС по делам беженцев EASO.

"В 2017 году основными странами, принявшими беженцев, были Германия, Италия, Франция, Греция и Великобритания", - сказано в опубликованном в понедельник докладе агентства, офис которого находится в Мальте.

Первые четыре страны, согласно докладу, остались по сравнению с предыдущим отчетным периодом прежними, тогда как Великобритания вышла на пятое место, заменив Австрию.

В 2017 году, по данным агентства, в Германии было подано 222 560 заявлений, в Италии - 128 850, во Франции - 99 330, в Греции - 58 650 и в Великобритании - 33 780 заявлений.

Также высокое количество заявлений было подано в Испании (более 31 тыс.), Швеции (более 26 тыс.), Австрии (более 24 тыс.), Бельгии (более 18 тыс.), Нидерландах (более 18 тыс.), Швейцарии (более 18 тыс.). Меньше всего заявлений - 150 - было подано в Лихтенштейне.

В целом общее количество заявлений, согласно подсчетам, снизилось по сравнению с 2016 годом на 44%. Тогда статистика выглядела иначе - в Германии было подано 745 155 заявлений, в Италии - 122 960, во Франции - 84 270 заявлений.

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