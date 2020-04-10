Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 17:55

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Больше половины граждан США не одобряют то, как президент страны Дональд Трамп руководит борьбой с коронавирусом в стране, говорится в опросе, проведенном телеканалом ABC News и исследовательской компанией Ipsos.

Так, не одобряют действия Трампа 55% опрошенных, одобряют - 44%, а 1% воздержался от ответа. Неделю назад действия Трампа не одобряли 52% респондентов, одобряли - 47%.

Ответы респондентов напрямую зависят от того, какую партию они поддерживают, отмечает ABC News. Среди тех, кто выступает против действий Трампа, 90% - симпатизируют Демократической партии США.

В опросе, проведенном 8-9 апреля, приняли участие 512 человек.

Дональд Трамп активно выступает за перезапуск американской экономики уже к началу мая. Демократы заявляют, что возвращаться к нормальной работе пока рано.

США занимают первое место по числу зарегистрированных случаев COVID-19 в мире. Так, известно о 467 184 заболевших в США. Скончались, по данным университета Джонса Хопкинса, 16 703 человека.

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