Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 8:37

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Чуть более 50% граждан США убеждены, что американский сенат должен вынести обвинительный приговор президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте и лишить его должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на опрос компании SSRS.

Такого мнения придерживается 51% опрошенных. Напротив, 45% считают, что сенат должен оправдать Трампа. 4% не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.

В декабре, 45% американцев считали, что Трампа следует лишить должности президента, а 47% были с этим не согласны.

Результаты опроса опубликованы в преддверии старта рассмотрении в сенате по существу дела об импичменте.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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