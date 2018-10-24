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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:35 24.10.2018 - 14:35

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Более 50% граждан США полагают, что президент США Дональд Трамп занял слишком мягкую позицию в отношении Саудовской Аравии на фоне убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает издание Axios со ссылкой на собственный опрос.

Так, 56% опрошенных заявили, что ответ Саудовской Аравии со стороны США был недостаточно жестким, 32% сказали, что он был в меру, а 5% заявили, что Д.Трамп был слишком жестким.

Больше всего американцев, считающих, что позиция Д.Трампа по ситуации слишком мягкая, среди демократов. Так, 78% сторонников Демократической партии усмотрели недостаточную жесткость в действиях президента. Меньше всего осуждают действия президента республиканцы- 37%.

В начале октября стало известно о пропаже Дж.Хашкаджи.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

После известий о пропаже журналиста, Д.Трамп заявлял, что он созванивался с королем и наследным принцем Саудовской Аравии, и они оба заверили президента, что ничего не знают об инциденте с Дж.Хашкаджи.

Затем Д.Трамп на встрече с журналистами выступал в защиту Саудовской Аравии, назвав королевство "очень хорошим союзником". Он добавил, что саудовцы "много помогали нам в отношении Израиля, они много чего финансировали".

В то же время, Д.Трамп назвал попытки Саудовской Аравии скрыть убийство Дж.Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле "худшим сокрытием преступления всех времен".

"У них была очень плохая первоначальная концепция, она была исполнена неудачно, и сокрытие их преступления было худшим в истории", - заявил президент США репортерам в Белом доме во вторник.

Госсекретарь США Майк Помпео,в свою очередь, пообещал, что США предпримут меры против лиц, причастных к убийству Дж.Хашкаджи.

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