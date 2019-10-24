Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 21:31

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Более 500 тыс. человек остались без света в Калифорнии, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Подача электроэнергии была прекращена в рамках специальных мер по отключению электричества для предотвращения распространения лесных пожаров.

Массовые отключения электроэнергии затронули, главным образом, Сакраменто, Долину Напа и ряд районов Сан-Франциско.

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га. Спасатели провели эвакуацию около 300 человек из близлежащих районов.

По прогнозам местных метеорологических служб, к пятнице скорость ветра в регионе должна уменьшиться, однако на выходных вновь усилится.

Как для южных, так и северных районов Калифорнии по-прежнему сохраняется повышенная угроза опасности лесных пожаров.

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