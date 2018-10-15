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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 18:39 15.10.2018 - 18:39

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Более 80% истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 успешно прошли техническую проверку и готовы к полетам, передает в понедельник американское издание "Хилл" со ссылкой на заявление Минобороны США.

"После завершения проверок более 80% готовых к полету F-35 получили разрешение на возобновление полетов", - отмечается в нем.

Согласно заявлению Пентагона, США и их международные сотрудники возобновили использование истребителей F-35, успешно прошедших проверку.

На прошлой неделе Пентагон приостановил полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 после того, как в сентябре истребитель этого семейства потерпел крушение в американском штате Южная Каролина.

Тогда США и их партнеры, включая Великобританию и Израиль, временно прекратили полеты с участием F-35, чтобы осуществить полномасштабную проверку топливных проводов внутри всех двигателей самолетов этого типа.

В Пентагоне сообщили, что топливные провода, которые вызовут у специалистов сомнения в своей надежности, заменят, а после ремонта истребители вновь задействуют в операциях.

Западные СМИ отмечали, что программа по разработке и выпуску F-35, которая была запущена в начале 1990-х, считается самой дорогой в истории США программой по производству систем вооружения: на нее выделили около $400 млрд. Предполагается произвести в ближайшие годы 2500 единиц F-35 .

28 сентября в округе Бофорт в Южной Каролине впервые потерпел крушение самолет семейства F-35. Пилот разбившегося F-35B успешно катапультировался. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн.

1ла эф бп

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