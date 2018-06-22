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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 14:57 22.06.2018 - 14:57

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Чуть больше половины граждан США продолжают считать, что расследование предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы нужно продолжать, свидетельствуют результаты опроса для телеканала Си-Эн-Эн.

Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, 55% американцев полагают, что расследование "российского дела" - это "серьезный вопрос", и потому его нужно продолжать. С другой стороны, 35% респондентов заявили, что расследование, главным образом, направлено на то, чтобы дискредитировать президента США Дональда Трампа, и поэтому они против его продолжения. Еще 10% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Отмечается, что доля тех, кто выступает за продолжение расследования, с мая 2018 года уменьшилась на 3 процентных пункта.

Кроме того, согласно результатам, 68% респондентов полагают, что Д.Трампу следует дать показания под присягой, если бы с соответствующим запросом к нему обратился спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российское дело". 24% американцев придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился с 14 по 17 июня. В нем приняли участие более 1 тыс. американцев.

В настоящее время под руководством спецпрокурора Р.Мюллера в США проходит расследование, основная цель которого - установить, были ли сговор предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов 2016 года в США.

Руководители разведслужб США, со своей стороны, неоднократно заявляли, что не сомневаются, что российская сторона пыталась повлиять на ход выборов президента США в 2016 году.

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