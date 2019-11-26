Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 15:46

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Большая часть американцев считает, что США нужно поддержать демонстрантов в Гонконге, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного Президентским фондом Рональда Рейгана.

Так, 68% опрошенных были бы ради демонстрации американской поддержки протестующим, даже если бы такие меры вызвали недовольство Пекина.

В то же время 14% респондентов поддержали правительство КНР в ситуации с Гонконгом.

Также 69% посчитали бы хорошим знаком введение США экономических санкций против КНР, если Пекин задействует войска для подавления демонстраций в Гонконге. 59% поддержали бы отправку США помощи протестующим или содействие им в сфере безопасности.

В то же время американцы разошлись во мнении относительно оправданности "торговой войны" США с КНР: 49% поддержали подобную политику Вашингтона, а 46% - нет.

Помимо этого, отмечает ABC, большинство респондентов придерживаются иного, нежели Вашингтон, подхода к проблемам сирийских курдов и отношений США с Турцией. Так, 72% американцев выступают за санкции против Турции за их удары по курдам, причем 60% даже настроены на военную поддержку США курдов.

В опросе, проведенном между 24 и 30 октября, участвовали 1003 совершеннолетних жителей США.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Ранее в ноябре Конгресс США одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестующих. Позднее МИД КНР заявил решительный протест Соединенным Штатам в связи с принятием законопроекта.

"Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда и заявил ему решительный протест в связи с принятием двумя палами американского Конгресса так называемого законопроекта "О правах человека и демократии в Гонконге", - говорилось в заявлении МИД КНР, размещенном на сайте ведомства.

Между тем, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации с протестами в Гонконге, заявил, что "если бы не я, то (китайские силы безопасности - ИФ) уничтожили бы Гонконг за 14 минут". По словам Трампа, "миллион солдат стоит у Гонконга, и они не входят туда только потому, что я попросил его (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ): "Пожалуйста, не делайте этого, вы совершите ошибку, это очень негативно скажется на (готовящейся между США и КНР - ИФ) торговой сделке".

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