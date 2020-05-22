Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 17:18

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство американцев заявили, что они носили и носят маски на лице в общественных местах, чтобы ограничить распространение коронавируса, сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос Фонда демократии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Так, 84% американцев заявили, что надевали маски на улице и в общественных местах. Самыми добросовестными исполнителями рекомендации органов здравоохранения оказались американцы в возрасте 18-29 лет и американцы старше 65 лет. Почти 78% молодых людей и 90% пожилых людей в США заявили, что носили и носят маски.

Опрос проводился с 7 по 14 мая среди 4,5 тыс. американцев.

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