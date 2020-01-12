Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 15:51

Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС - Не менее 56% американцев заявили, что не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, говорится в опросе компании Ipsos и канала ABS News.

При этом порядка 43% с одобрением относятся к действиям Трампа в иранском вопросе.

Кроме того, не менее 52% респондентов заявили, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в худшую сторону повлияла на безопасность США. Одна четверть опрошенных заявила, что после смерти Сулеймани США в большей безопасности, чем ранее, а 22% посчитали, что эта операция не повлияла на Штаты.

Вместе с тем, не менее 41% опрошенных заявили, что они в какой-то степени обеспокоены возможностью войны с Ираном, а 32% - очень обеспокоены. Около 20% заявили, что практически не обеспокоены этой проблемой, а 7% - совсем не переживают по этому поводу.

В опросе приняли участие 525 совершеннолетних американцев, он проводится 10-11 января.

1эф ки

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