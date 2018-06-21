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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 15:12 21.06.2018 - 15:12

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство граждан США одобрительно относится к тому, как президент США Дональд Трамп выстраивает отношения с Северной Кореей, свидетельствуют результаты опроса агентства "Ассошиэйтед пресс".

Согласно опубликованным в четверг данным опроса, 55% американцев одобряют подход американского лидера в отношении КНДР. Отмечается, что этот показатель вырос на 13 процентных пунктов с марта этого года.

В то же время, результаты опроса показывают, что чуть больше половины американцев (52%) "не верят" или "почти не верят" в то, что переговоры Д.Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном смогут привести к тому, что КНДР полностью откажется от ядерного оружия.

Кроме того, респондентов спросили об их отношении к недавнему заявлению Д.Трампа о намерениях прекратить военные учения с Южной Кореей на время переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации. Мнения американцев разделились: 30% опрошенных заявили, что выступают за прекращение учений, еще 30% не поддерживали эту инициативу. Остальные затруднились овтетить.

Данные опроса также свидетельствуют, что около 40% американцев хотели бы снятия экономических санкций с КНДР. Еще 69% респондентов заявили, что выступают за подписание соглашения, которое официально бы положило конец Корейской войне.

Опрос проводился с 13 по 18 июня. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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