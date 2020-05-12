Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 11:11

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство граждан США выступают за возможность проведения голосования по почте на президентских выборах в ноябре этого года, свидетельствуют данные опроса Gallup.

Согласно его результатам, 64% опрошенных поддерживают идею о том, чтобы власти их штата разрешили им проголосовать, отправив письмо по почте, а не приходить лично на избирательные участки. 34% респондентов выступают против этой инициативы. Остальные воздержались от ответа.

Участников опроса также попросили оценить, как возможность удаленного голосования , на их взгляд, может повлиять на мошенничество при голосовании. Половина американцев (49%) считает, что случаев мошенничества будет больше. Около трети опрошенных (29%) заявили, что таких случаев будет столько же, сколько их было бы в случае "обычного" голосования.

Опрос проводился 14-28 апреля. В нем приняли участие более 1 тыс. американцев.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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