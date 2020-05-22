Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 18:22

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Лишь 24% граждан США готовы начать посещать спортзалы на регулярной основе несмотря на решение властей возобновить экономическую деятельность в стране, в том числе открыть фитнес залы, свидетельствуют данные опроса Associated Press и исследовательского центра NORC

Так, 50% респондентов заявили, что занимались до пандемии в спортзалах, тогда как в настоящее время лишь 24% а заявили, что готовы вновь начать занятия в ближайшие недели.

Вместе с тем, до начала распространения коронавируса 42% американцев заявляли, что регулярно ходят в кино, на концерты или в театры. В ближайшие недели пойти в такие заведения готовы 43% опрошенных.

До пандемии 48% опрошенных заявляли, что пользуются общественным транспортом, в настоящее время проехать на автобусе или метро готовы лишь 14% респондентов.

Исследование было проведено на фоне желания многих штатов возобновить экономическую деятельность и открыть такие заведения, как рестораны, бары, парикмахерские и спортзалы.

Опрос проводился 14-18 мая. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

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