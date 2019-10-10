Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 18:01

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Больше половины жителей США в настоящее время не одобряют деятельность президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса телеканала "Фокс-ньюс".

Такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Этот показатель за последние месяцы практически не изменился. Так, в сентябре, например, деятельность Трампа не одобряли 54% американцев.

Между тем, что 43% респондентов поддерживают нынешнего президента США и довольны тем, как он защищает их интересы. Остальные участники опроса не определились с ответом.

Опрос проводился 6-8 октября. В нем приняли участие более 1 тыс. американцев.

Исследование проводилось на фоне инициированного демократами в палате представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для объявления Трампу импичмента.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

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