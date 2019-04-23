Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 19:36

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Больше половины американцев считают, что краткое резюме генпрокурора США Уильяма Барра достаточно точно отражает итоги "российского" расследования Роберта Мюллера, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на опрос Hill-HarrisX.

Так, 54% опрошенных заявили, что резюме было "в значительной степени точным", в то время как неточным документ сочли 46% опрошенных.

Среди сторонников республиканцев точным резюме назвали 72%. В то же время, большинство респондентов-демократов (61%) сочли выводы У.Барра неточными.

В Минюсте США на прошлой неделе опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Д.Трампа. В последствии выяснилось, что это - действительно основной вывод Р.Мюллера.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Н.Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

Опрос был проведен 19-21 апреля, в нем приняли участие 2004 человека.

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