Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 15:17

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство американцев считает, что президент США Дональд Трамп неправильно повел себя в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля этого года, который вызвал широкий резонанс и привел к началу процедуры импичмента.

Согласно опубликованному в понедельник опросу телеканала ABC News и компании Ipsos, 70% респондентов назвали "неправильным" поведение Трампа. Еще 25% не увидели в разговоре американского лидера с его украинским коллегой ничего предосудительного. Остальные воздержались от ответа.

При этом чуть больше половины (51%) из тех, кто осудил действия Трампа, заявили, что ему должен быть объявлен импичмент.

Опрос проводился 16-17 ноября. В нем приняли участие более 500 человек.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Сам Трамп, как сообщалось, опубликовал стенограмму разговора и неоднократно заявлял, что не допустил каких бы то ни было нарушений.

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