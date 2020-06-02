Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 17:29

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Большая часть американцев (57%) полагает, что сотрудники полиции в их стране лучше обращаются с белыми людьми, чем с чернокожими, свидетельствуют данные опубликованного во вторник опроса.

Согласно исследованию телеканала CBS News, еще 39% считают, что стражи правопорядка обращаются с о всеми одинаково. По мнению остальных 4%, к чернокожим полицейские относятся лучше, чем к белым.

Участников опроса также попросили оценить реакцию президента США Дональда Трампа на события и протесты в Миннеаполисе. Почти половина опрошенных (49%) заявили, что не одобряют действий главы Белого дома. При этом, 32% поддерживают Трампа, еще 19% сочли, что недостаточно проинформированы об этом.

Опрос проводился в период с 29 мая по 1 июня. В нем приняли участие более 2 тыс. американцев.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения им пока не предъявлены.

1вл

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции