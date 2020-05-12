Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 21:34

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство американцев полагает, что правительство не предпринимает достаточных усилий для предотвращения второй волны эпидемии коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала CNN.

Согласно результатам опроса, такого мнения придерживаются 58% опрошенных. В то же время 39% респондентов считают: американская администрация делает все необходимое для того, чтобы позднее в этом году страна не столкнулась со второй волной коронавируса.

В ходе этого опроса также выяснилось, что 46% респондентов "обеспокоены, но не боятся" потенциальной второй вспышки COVID-19, а 35% опрошенных заявили, что опасаются этого. Только 18% ответили, что их не беспокоит возможность наступления второй волны эпидемии.

Кроме того, только 44% респондентов считают, что администрация хорошо выполняет работу по борьбе с COVID-19. В то же время 54% опрошенных заявляют, что правительство плохо справляется с предотвращением распространения коронавируса.

Согласно данным опроса, общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составляет 45%, однако рейтинг одобрения его политики по борьбе с коронавирусом с апреля снизился на три процентных пункта до 42%.

Опрос компании SSRS проводился 7-10 мая, результаты основаны на беседах с 1112 респондентами.

США лидируют в мире по количеству случаев коронавируса. Количество выявленных случаев заражения приближается к отметке в 1,4 млн, зафиксировано свыше 82 тыс. летальных исходов среди инфицированных лиц.

1ви аю бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!