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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 12:22 13.07.2018 - 12:22

***Примерно треть граждан США уверена, что между Вашингтоном и Москвой сохраняются партнерские или даже дружеские отношения - опрос Gallup

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Чуть больше половины граждан США полагают, что американский лидер Дональд Трамп придерживается недостаточно жесткого подхода в отношении России, свидетельствуют результаты опроса телеканала "Фокс-ньюс".

Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, 53% американцев назвали действия Д.Трампа в отношении России "недостаточно жесткими". Отмечается, что этот показатель вырос на два процентных пункта с апреля. 35% респондентов заявили, что одобряют, как президент США выстраивает свой политический курс по этому направлению. Лишь 5% опрошенных считают подход Д.Трампа в отношении РФ "слишком жестким".

Кроме того, результаты опроса показывают, что 59% американцев поддерживают проведение встречи Д.Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки, запланированной на 16 июля. Однако, при этом, респонденты разделились во мнениях относительно оценки возможных результатов этого саммита. Так, 31% опрошенных считает, что В.Путин "получит больше" от этой встречи, чем Д.Трамп. Противоположного мнения придерживаются 24%. По мнению 26%, встреча будет одинаково полезной обоим лидерам, а 18% не смогли ответить на этот вопрос.

Между тем, другой опубликованный в пятницу опрос, проведенный компанией Gallup, показал, что доля граждан США, считающих, что между Вашингтоном и Москвой сохраняются партнерские или даже дружеские отношения, составляет 31%.

Доля придерживающихся такого мнения респондентов выросла по сравнению с 2014 годом на 5 процентных пунктов.

Среди респондентов 6% заявляют о наличии союза между США и Россией, 25% - о дружеских отношениях, 37% уверены в недружелюбности Москвы и 29% граждан США считают Россию врагом своей страны. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Опрос показывает значительный рост положительных оценок отношениям двух стран среди представителей Республиканской партии. Доля республиканцев, заявляющих о хороших отношениях между США и Россией, выросла за четыре года с 22% до 40%. При этом 6% республиканцев называют Россию союзником США, 34% - дружественной страной, но не союзником, 38% - недружественной державой и 20% - врагом.

В то же время доля положительных оценок двусторонних отношений среди демократов снизилась на 3 процентных пункта - до 25%. Среди представителей Демократической партии 8% верят в союзнические отношения Москвы и Вашингтона, 17% - в дружеские. Врагом Россию готовы назвать 42% демократов.

Опрос телеканала "Фокс-ньюс" проводился с 9 по 11 июля. В нем приняли участие более 1 тыс. американцев.

Опрос Gallup проводился с 2 по 8 июля 2018 года среди более чем 1,2 тыс. человек.

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