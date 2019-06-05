Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 19:54

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.

Согласно результатам опроса, проведенного для телеканала CNN, 54% американцев выразили уверенность, что Трамп победит на следующих выборах главы государства. 41% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Еще 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Для сравнения, в начале декабря 2018 года, чуть больше половины (51%) опрошенных были уверены, что Трамп потерпит поражение на выборах 2020 года.

Между тем, опрос также показывает, что деятельность Трампа на посту главы государства в настоящее время одобряют 44% американцев, а не одобряют - 49%.

При этом, тем, кто негативно оценивает деятельность президента, задали вопрос о том, что именно им не нравится. Согласно результатам опроса, 13% назвали в качестве причины недовольства - ложь со стороны главы государства, 11% считают Трампа расистом, 11% - некомпетентным.

Опрос проводился с 28 по 31 мая. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

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